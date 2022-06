(Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Tragedia sfiorata ieri nell’asilo nido comunale ‘La Coccinella’ di via Francesco Durante in zona. Un grossosi è spezzato ed è caduto nel, distruggendo parte della recinzione e fermandosi a pochi centimetri dallo scivolo per i bambini. Fortunatamente il crollo è avvenuto intorno alle 18, quando l’asilo era ormai già chiuso e i piccoli non c’erano più. Sul posto è intervenuta la polizia locale diCapitale del Gruppoche ha messo in sicurezza l’area e avvisato il Servizio Giardini. “Le ditte stanno lavorando per cercare di riaprire il nido nella giornata di lunedì”, ha affermato all’Adnkronos il presidente del municipio XII Elio Tomassetti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

leggoit : #Roma, albero crolla in un asilo nido comunale: tragedia sfiorata - StraNotizie : Roma, albero cade nel giardino dell'asilo a Monteverde - ilmessaggeroit : #Roma, #albero crolla in un asilo nido comunale: tragedia sfiorata, distrutta la recinzione - Violett11315738 : RT @rep_roma: Tragedia sfiorata all'asilo nido: albero cade dove i bambini giocavano due ore prima [aggiornamento delle 10:31] https://t.co… - jackfollasb : Tragedia sfiorata all'asilo nido: albero cade dove i bambini giocavano due ore prima -

RomaToday

... appena fuori. L'azione dell'artista ispira il concept dell'esposizione come anche le sue riflessioni contenute nel libro Io sono un( Arsial, 2000): "Consegnavo a questo spazio - ...Il Paese reale sapeva che non serve ergere in strada undella libertà con in cima un cappello frigio per rendere libero un popolo e si levò concorde a difendere, sotto la saggia e accorta ... Paura a Monteverde, albero cade nel giardino dell'asilo nido Fortunatamente il crollo è avvenuto intorno alle 18, quando l'asilo i piccoli non c'erano più. Poteva essere una tragedia: nell'asilo nido comunale La Coccinella di via Francesco Durante in zona ...Poteva essere una tragedia: nell'asilo nido comunale La Coccinella di via Francesco Durante in zona Monteverde (Roma) un grosso albero si è spezzato ed è caduto ...