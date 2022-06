Reggio Emilia | morti due paracadutisti durante una coreografia | stavano cercando di stabilire record in volo

(Di sabato 18 giugno 2022) Duesonoal Campodi. I due uomini, Fabrizio Del Giudice e Gabriele Grossi, hanno perso la vita a causa di uno scontro inche ha fatto intrecciare i fili dei loro paracadute provocando la caduta al suolo dei entrambi. «Alle 10:15 circa, in occasione di un tentativo diorganizzato dall’Aeroclub di Pisa, con 32e due videoman, nella fase finale di atterraggio, a circa 50 metri dal suolo, due espertissimicon migliaia di lanci all’attivo ed entrambi istruttori venivano in collisione», annuncia su Facebook la scuola organizzatrice, Bfu Drop Zone. «La quota estremamente bassa e la violenza dell’impatto precludevano ogni tentativo di risolvere l’avvitamento delle ...

Ha perso la vita al Campovolo di, l'area conosciuta per i mega concerti di Ligabue. Con lui è morto anche l'istruttore di volo Fabrizio Del Giudice, 54 anni, di Milano. Fabrizio Del Giudice e Gabriele Grossi erano entrambi istruttori esperti.