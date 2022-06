Paestum | la Woodstock sul mare del Dum Dum Republic | gli appuntamenti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – L’impatto sonoro della piccolasulè pronto ad esplodere in un happening trascinate, per un week end di grande musica dal vivo al Dum Dum: dal live set “Zona Bastarda” del gigante del rock, Pau dei Negrita, al cantautorato di “Canzoni al Vento” con Dario Sansone (Foja), Francesco Di Bella (24 Grana), Gnut e Riccardo Sinigallia, per poi aprirsi alla world music di Mondocane e al digital punk di Tonino Tremila, ma anche spazio all’arte circense con il Beach Circus di Lucignolo e il Fuoco. Un crossover di generi, tra contaminazioni, suoni ancestrali ed esplorazioni di nuove avanguardie. “Collaborazione” è la parola chiave del cartellone 2022 del Dum Dum, sempre più punto di riferimento in Campania e nel Sud d’Italia, con iniziative ...