Ora vogliono censurare il Tg2: "Fa propaganda per la Meloni". Battibecco FdI-Anzaldi (Di sabato 18 giugno 2022) L'attacco alla destra di Giorgia Meloni prosegue senza sosta. Anche oggi la sinistra monta un nuovo caso e prende di mira il Tg2. Lo fa Michele Anzaldi (Italia Viva), segretario della commissione di Vigilanza. Che ha criticato su Fb il modo in cui il Tg2 ha dato conto del Battibecco tra Letta e Meloni. LEGGI ANCHE Gaffe Pd su Sangiuliano, attaccato per il discorso all'evento di FdI. Parlò anche alla festa dell'Unità... Tg2 sotto attacco, ancora minacce a Sangiuliano: il simbolo delle Br nell'ascensore della Rai "Grave pagina di disinformazione al Tg2 – ha scritto Anzaldi – sul caso del discorso di Giorgia Meloni dal palco del partito estremista spagnolo Vox: il tg di Rai2 è stato ridotto a mero megafono della propaganda di un partito, senza mettere i ...

