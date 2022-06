MotoGP, Jack Miller punito per la caduta con le bandiere gialle in FP4: per lui un long lap penalty (Di sabato 18 giugno 2022) Brutto colpo per Jack Miller in vista della gara di MotoGP di domani al Sachsenring, pista che ospita il Gran Premio di Germania. Il centauro della Ducati aveva chiuso al sesto posto le qualifiche di quest’oggi in 1’20”150, a poco più di due decimi dalla pole del compagno di squadra Francesco Bagnaia, ma domani sarà costretto ad un long lap penalty. Il pilota australiano è stato punito per una scivolata patita in cura 13 durante le FP4, avvenuta durante il regime di bandiere gialle. Pochi secondi prima nello stesso punto c’era stata una caduta da parte di Aleix Espargaró con la sua Aprilia; i giudici di gara hanno preferito aspettare il pomeriggio per poter prendere una decisione, etichettando il comportamento di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Brutto colpo perin vista della gara didi domani al Sachsenring, pista che ospita il Gran Premio di Germania. Il centauro della Ducati aveva chiuso al sesto posto le qualifiche di quest’oggi in 1’20”150, a poco più di due decimi dalla pole del compagno di squadra Francesco Bagnaia, ma domani sarà costretto ad unlap. Il pilota australiano è statoper una scivolata patita in cura 13 durante le FP4, avvenuta durante il regime di. Pochi secondi prima nello stesso punto c’era stata unada parte di Aleix Espargaró con la sua Aprilia; i giudici di gara hanno preferito aspettare il pomeriggio per poter prendere una decisione, etichettando il comportamento di ...

Pubblicità

MotorcycleSp : Da quando Jack Miller è stato ufficializzato nel team ufficiale KTM per le due stagioni successive,... #MotoGP… - gponedotcom : Jack dovrà scontare la penalizzazione in gara dopo essere finito a terra nelle FP4 domani - MotorcycleSp : Jack Miller è tenuto a subire una penalità per il giro lungo alla gara del GP di MotoGP in Germania... #MotoGP… - fmimolise : MotoGP 2022. GP di Germania al Sachsenring, fantastico 1'19'765 di Pecco Bagnaia in Fp3: in QP si scenderà sotto l'… - fmimolise : MotoGP 2022. GP di Germania, nelle FP1 davanti a tutti Jack Miller, Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo: Jack Miller,… -