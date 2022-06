Milan, Saelemaekers in dubbio: sacrificio da non escludere sul mercato (Di sabato 18 giugno 2022) Alexis Saelemaekers sogna il riscatto nel Milan, ma il belga potrebbe presto essere ceduto. La sua situazione Alexis Saelemaekers non è certo della permanenza al Milan nella prossima stagione. L’esterno belga sogna il riscatto dopo una stagione sottotono, ma al momento è considerato uno dei sacrificabili sul mercato. Maldini e Massara vorrebbero inserire un nuovo esterno di caratura internazionale che alzi il livello della rosa e stanno riflettendo molto sul futuro dell’ex Anderlecht. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Alexissogna il riscatto nel, ma il belga potrebbe presto essere ceduto. La sua situazione Alexisnon è certo della permanenza alnella prossima stagione. L’esterno belga sogna il riscatto dopo una stagione sottotono, ma al momento è considerato uno dei sacrificabili sul. Maldini e Massara vorrebbero inserire un nuovo esterno di caratura internazionale che alzi il livello della rosa e stanno riflettendo molto sul futuro dell’ex Anderlecht. L'articolo proviene da Calcio News 24.

