Marcella Bella e la storia d'amore con Red Canzian: "È stata breve, ma intensa" (Di sabato 18 giugno 2022) La relazione tra Red Canzian e l'interprete siciliana, Marcella Bella, era iniziata nel 1973, quando entrambi erano solo poco più che ventenni. E, si sa, a quell'età l'amore può essere davvero travolgente, seppur breve. Infatti, la relazione tra i due durò solamente pochi mesi, che però furono vissuti molto intensamente. Sebbene avessero mantenuto buoni rapporti, per molti anni i due non si sono visti né hanno parlato. Vite simili, condotte al pieno delle loro possibilità: ciò dava poco spazio al tempo libero e al coltivare un rapporto che, seppur positivo, non era più lo stesso. Ma perché si sarebbero lasciati, se entrambi hanno dichiarato che fosse una storia quasi da favola? La gente cresce e, all'età in cui sono stati insieme loro, si cambia assai velocemente.

