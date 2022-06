LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marco De Tullio in finale nei 400! Galossi dodicesimo (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.48: Hoy dello Swaziland con 1’10?15 vince la prima batteria dei 100 farfalla. Al via della seconda di quattro batterie Elena Di Liddo 9.47: Al via nella finale dei 400 stile libero Auboeck, Winnington, Costa, Martens, Smirh, Kim, Freeman, De Tullio 9.45: Vittoria per Martens nell’ultima batteria con 3’45?04, secondo De Tullio in 3’46?47, Galossi chiude con 3’47?19 ed è dodicesimo 9.44: E’ IN finale Marco DE Tullio! 9.43: Ai 300 Martens, De Tullio, Galossi 9.42: Ai 200 Galossi in 1’51?88, Martens, Muhlleitner 9.41: Ai 100 Galossi, Martens, De Tullio. 54?47 9.39: Rimonta vincente per ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.48: Hoy dello Swaziland con 1’10?15 vince la prima batteria dei 100 farfalla. Al via della seconda di quattro batterie Elena Di Liddo 9.47: Al via nelladei 400 stile libero Auboeck, Winnington, Costa, Martens, Smirh, Kim, Freeman, De9.45: Vittoria per Martens nell’ultima batteria con 3’45?04, secondo Dein 3’46?47,chiude con 3’47?19 ed è9.44: E’ INDE! 9.43: Ai 300 Martens, De9.42: Ai 200in 1’51?88, Martens, Muhlleitner 9.41: Ai 100, Martens, De. 54?47 9.39: Rimonta vincente per ...

