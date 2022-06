LIVE GT World Challenge Europe Zandvoort 2022 in DIRETTA: tra poco gara-1 (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE 13.51 Ultimo posto per Valentino Rossi, retrocesso per aver ostacolato un’altra auto durante le qualifiche. 13.48 La gara si svolge sul canonico format di 60 minuti con pit stop obbligatorio. Al via anche Valentino Rossi, 20mo nelle qualifiche odierne. 13.46 Audi #32 sfida Mercedes #89 per il titolo nella classe Sprint. Dries Vanthoor/Charles Weerts scatteranno dalla pole-position, mentre è da segnalare il 14mo posto di Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello. 13.43 Siamo pronti per il via della corsa. Manca sempre meno al terzo round del 2022, una sfida da non perdere in uno dei tracciati più difficili dell’intero campionato. 13.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della race-1 di Zandvoort del ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA13.51 Ultimo posto per Valentino Rossi, retrocesso per aver ostacolato un’altra auto durante le qualifiche. 13.48 Lasi svolge sul canonico format di 60 minuti con pit stop obbligatorio. Al via anche Valentino Rossi, 20mo nelle qualifiche odierne. 13.46 Audi #32 sfida Mercedes #89 per il titolo nella classe Sprint. Dries Vanthoor/Charles Weerts scatteranno dalla pole-position, mentre è da segnalare il 14mo posto di Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello. 13.43 Siamo pronti per il via della corsa. Manca sempre meno al terzo round del, una sfida da non perdere in uno dei tracciati più difficili dell’intero campionato. 13.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella race-1 didel ...

GTWCE, Zandvoort: Weerts in pole, Rossi è 20°. Gara 1 LIVE su Sky Le caratteristiche, la storia, il nome e cosa attenderci da questa stagione del GT World Challenge Europe da vivere in diretta su Sky di Ivan Nesta 10 REGOLE DA SAPERE SUL GT WORLD CHALLENGE EUROPE ... Le caratteristiche, la storia, il nome e cosa attenderci da questa stagione del GT Challenge Europe da vivere in diretta su Sky di Ivan Nesta 10 REGOLE DA SAPERE SUL GT CHALLENGE EUROPE ... LIVE GT World Challenge Europe Zandvoort 2022 in DIRETTA: tra poco gara-1