L’Atlético deve trovare una via d’uscita da Morata (Di sabato 18 giugno 2022) Calcio iberico: 17/06/2022 Agire alle 20:19 est Il termine per l’esercizio dell’opzione di acquisto da parte della Juventus è scaduto La squadra rojiblanco ha chiesto 35 milioni di euro alla squadra italiana Questo mercoledì, 15 giugno, il termine per il Juve di esercitare l’opzione di acquisto definitivo da parte di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è stato un pezzo importante per Allegri nella squadra ‘bianconeri’, ma il quantità elevate quello che ha chiesto Atletico Madrid, 35 milioni di euro, insieme ai grandi soldi sborsati da Vlahovic in inverno, hanno fermato tutto. Ora, la squadra rojiblanco deve trova un’altra via d’uscitaperché all’inizio non ha l’attaccante titolare per Luis Enrico sul Selezione spagnola. ”Vorrei essere dove sono più amato e apprezzato. Sono stato molto felice ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 giugno 2022) Calcio iberico: 17/06/2022 Agire alle 20:19 est Il termine per l’esercizio dell’opzione di acquisto da parte della Juventus è scaduto La squadra rojiblanco ha chiesto 35 milioni di euro alla squadra italiana Questo mercoledì, 15 giugno, il termine per il Juve di esercitare l’opzione di acquisto definitivo da parte di Alvaro. L’attaccante spagnolo è stato un pezzo importante per Allegri nella squadra ‘bianconeri’, ma il quantità elevate quello che ha chiesto Atletico Madrid, 35 milioni di euro, insieme ai grandi soldi sborsati da Vlahovic in inverno, hanno fermato tutto. Ora, la squadra rojiblancotrova un’altra viaperché all’inizio non ha l’attaccante titolare per Luis Enrico sul Selezione spagnola. ”Vorrei essere dove sono più amato e apprezzato. Sono stato molto felice ...

Pubblicità

giorgiomaresi : @Boboj29 Non è detto , io ci spero ancora , strategia per abbassare il prezzo sempre che non si inserica altra squa… - Drushzebrotto : La Juventus riscatta Morata, la Juventus non riscatta Morata. Si lavora su uno scambio con l’atletico Madrid per ri… - DaniloSisto : @dayfootball1981 Anche l'estate scorsa sembrava che vlahovic avesse accordo con atletico, ma non se ne fece nulla.… - Cate1081 : @romeoagresti @GoalItalia Ma sta situa fino a quando andrà avanti fino al 31 agosto?? Così poi di le alternative no… - lucape47767783 : @Atletican1 1) l'Inter 70 mln lautaro non lo da. come valutazione per lautaro stiamo sui 90 mln. 2) all'Inter in qu… -