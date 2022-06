Juve | assalto a Koulibaly | Gatti per il Napoli

Pubblicità

Gazzetta_it : #Juve, parte l'assalto a #Koulibaly: tutti i dettagli #calciomercato - Fresatura_Bo : La Gazzetta dello Sport sull'assalto bianconero a Koulibaly: "Juve, vitamina K" - zazoomblog : Prime pagine 18 giugno: Juve all'assalto di Koulibaly Skriniar tra PSG e Chelsea GALLERY - #Prime #pagine #giugno:… - Omar59417381 : RT @Gazzetta_it: #Juve, parte l'assalto a #Koulibaly: tutti i dettagli #calciomercato - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Ultimissime Juve: fiducia sul fronte Di Maria, assalto a Koulibaly #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea http… -

Lastringe su Di Maria e prepara l'a Koulibaly del Napoli, mentre il Milan prenota Botman e Renato Sanches del Lille, da dove la Roma prende Celik. Nella GALLERY le prime pagine dei ...... sabato 18 giugno 2022, de 'La Gazzetta dello Sport':KOULIBALY:VITAMINA KPSG, SKRINIAR COPERTO D'OROUN MILAN PER IL ..."Di Maria c'è" scrive Tuttosport in apertura parlando del futuro del Fideo, corteggiato dalla Juventus. L'esterno offensivo interrompe le vacanze in Argentina e sbarca in Europa. Oggi previsto un cont ...Il Napoli rischia di essere tradito da un suo giocatore: l’assalto della rivale sconvolge il mercato e ... In questo caso gli spettatori della vicenda sarebbero quelli di Napoli e Juventus, grandi ...