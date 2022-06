Investe tre persone | una muore | narcotest per conducente

Pubblicità

E' accusato di omicidio, tentato omicidio e furto il 29enne che ieri ha investitopersone, uccidendone una, inluoghi diversi della provincia di Napoli: è stato trasferito al carcere di Poggioreale in attesa della convalida. L'uomo, secondo quanto accertato dai carabinieri, ha trascorsi da ...Napoli,persone e fugge. Fermato un 29enne Napoli, 18 giugno 2022 - È accusato di omicidio, tentato omicidio e furto il 29enne che ieri 17 giugno ha investitopersone , uccidendone una, in...(ANSA) - NAPOLI, 18 GIU - E' accusato di omicidio, tentato omicidio e furto il 29enne che ieri ha investito tre persone, uccidendone una, in tre luoghi diversi della provincia di Napoli ...Un furgone ha investito tre persone in due luoghi diversi, causando la morte di un 71enne. Gli incidenti sono avvenuti nella provincia di Napoli: una donna di 40 anni è stata travolta in via Verdi nel ...