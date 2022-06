Inter-Chelsea, trattativa a carte scoperte per Lukaku: comunicato il tetto massimo, si attende una risposta | Primapagina (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-17 23:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Prestito e nient’altro, nessuna operazione fantasiosa da parte dell’Inter nel tentativo di riportare a Milano Romelu Lukaku, che nel frattempo si è dimostrato bravo e convincente nei dialoghi avuti con il Chelsea, visto che dal club inglese ha ottenuto quanto chiedeva. La palla è poi passata all’Inter, che dopo la prima offerta (5 milioni di euro) ha deciso di giocare a carte scoperte con il Chelsea. In che modo? Spiegando al club inglese fino a che punto possono spingersi. Ecco perché nei prossimi giorni non è più atteso alcun rilancio. L’Inter ha chiarito al Chelsea di essere disposta ad arrivare fino a 8 milioni per il prestito e ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-17 23:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Prestito e nient’altro, nessuna operazione fantasiosa da parte dell’nel tentativo di riportare a Milano Romelu, che nel frattempo si è dimostrato bravo e convincente nei dialoghi avuti con il, visto che dal club inglese ha ottenuto quanto chiedeva. La palla è poi passata all’, che dopo la prima offerta (5 milioni di euro) ha deciso di giocare acon il. In che modo? Spiegando al club inglese fino a che punto possono spingersi. Ecco perché nei prossimi giorni non è più atteso alcun rilancio. L’ha chiarito aldi essere disposta ad arrivare fino a 8 milioni per il prestito e ...

