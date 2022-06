Griglia di partenza F1, GP Canada 2022: Verstappen in pole, Leclerc in ultima fila. Alonso 2°, Sainz 3° (Di sabato 18 giugno 2022) Oggi si sono disputate le qualifiche del GP del Canada 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Montreal. I piloti hanno dovuto fare i conti con la pioggia che ha così mescolato le carte in tavola. Si è assegnata la pole position e si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani. Max Verstappan ha conquistato la pole position del GP del Canada. Il Campione del Mondo ha confermato il pronostico della vigilia e ha guadagnato la partenza al palo: domani scatterà davanti a tutti e andrà a caccia della vittoria per allungare in classifica generale. L’olandese sarà affiancato in prima fila dal sorprendente Fernando Alonso. Il due volte Campione del Mondo si è esaltato al volante della Alpine in ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Oggi si sono disputate le qualifiche del GP del, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Montreal. I piloti hanno dovuto fare i conti con la pioggia che ha così mescolato le carte in tavola. Si è assegnata laposition e si è definita ladiper la gara di domani. Max Verstappan ha conquistato laposition del GP del. Il Campione del Mondo ha confermato il pronostico della vigilia e ha guadagnato laal palo: domani scatterà davanti a tutti e andrà a caccia della vittoria per allungare in classifica generale. L’olandese sarà affiancato in primadal sorprendente Fernando. Il due volte Campione del Mondo si è esaltato al volante della Alpine in ...

