Francesco Bagnaia avverte il sostituto di Miller in Ducati | “Zero problemi”

Dopo aver firmato il nuovo record del Sachsenring, Francesco Bagnaia si è espresso su un problema spinoso che ancora attanaglia la Ducati: il sostituto di Jack Miller. Il sostituto dell'attuale Ducatista, che andrà in KTM, non è ancora stato reso noto, ma il pilota piemontese ha tenuto ad informare tutti che non vorrà nessun tipo di problema o attrito nel suo box. Jorge Martin ed Enea Bastianini, i nomi più gettonati, sono avvisati. Francesco Bagnaia "marca il territorio" in Ducati: "Adesso c'è un grande clima nel box…" (Photo credits: MotoGP)Monito discretamente chiaro quello lanciato dal centauro di Borgo Panigale al prossimo abitante del box del team ufficiale di Ducati: "Io e ...

