Brindisi-Torino | ritardo del volo | circa dodici ore Programmato per le 7

Di seguito lo stralcio del comunicato diffuso da Italia rimborso che offre assistenza gratuita ai passeggeri per chiedere un rimborso: Mattinata da incubo per i passeggeri Ryanair del volo Brindisi Torino, che vedrà un ritardo di ben 12 ore rispetto all'orario inizialmente previsto. Il volo Brindisi Torino Ryanair FR8913, nella giornata di oggi, sabato 18 giugno, era schedulato alle 7 del mattino, ma è stato riprogrammato alle 18:40 per circostanze riguardanti la compagnia aerea, lasciando, però, i passeggeri bloccati in aeroporto. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere l'intera giornata all'aeroporto di Brindisi, nella speranza di atterrare a Torino in serata.

