Berrettini vola in finale ai Queen's: battuto in due set l'olandese Van De Zandschulp (Di sabato 18 giugno 2022) Non si ferma Matteo Berrettini . Il tennista azzurro batte l'olandese Botic Van De Zandschulp, in due set con il punteggio di 6 - 4 e 6 - 3 in un'ora e mezza di gioco, e vola in finale al torneo Atp ...

