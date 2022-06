Beffa superbonus, fondi ultimati: cosa succede adesso (Di sabato 18 giugno 2022) I fondi per il superbonus sono terminati, ed è in forse che vengano stanziati nuovamente. Il punto della situazione Il superbonus ha talmente invogliato condomini e privati ad efficientare le proprie abitazioni che i fondi disposti hanno superato il plafond iniziale di 400 milioni di euro. Erano stati stanziati 33,3 miliardi di euro, e per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 18 giugno 2022) Iper ilsono terminati, ed è in forse che vengano stanziati nuovamente. Il punto della situazione Ilha talmente invogliato condomini e privati ad efficientare le proprie abitazioni che idisposti hanno superato il plafond iniziale di 400 milioni di euro. Erano stati stanziati 33,3 miliardi di euro, e per L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

ShootersykEku : #GovernoEcvidi e incapace di arredare il Paese,ha portato al disastro globale i cittadini italiani e il privato,una… - 1862gigi : RT @ALFO100897: I 'trucchetti del mestiere' per gabbare i cittadini lo #squallidobanchiere ovviamente li conosce tutti: è un 'maestro' dei… - TZodiaca : RT @ALFO100897: I 'trucchetti del mestiere' per gabbare i cittadini lo #squallidobanchiere ovviamente li conosce tutti: è un 'maestro' dei… - fuskiko : RT @ALFO100897: I 'trucchetti del mestiere' per gabbare i cittadini lo #squallidobanchiere ovviamente li conosce tutti: è un 'maestro' dei… - Alessia_ing : RT @ALFO100897: I 'trucchetti del mestiere' per gabbare i cittadini lo #squallidobanchiere ovviamente li conosce tutti: è un 'maestro' dei… -