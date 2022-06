Bambina uccisa a Catania, la madre l’ha colpita con 11 coltellate. “Non è morta subito” (Di sabato 18 giugno 2022) Elena Dal Pozzo è stata uccisa con almeno 11 coltellate, di cui una sola letale. La morte della piccola che avrebbe compiuto 5 anni a luglio “non è stata immediata”, spiegano fonti della procura di Catania. Sono questi i primi risultati dell’autopsia eseguita venerdì sul corpo della Bambina uccisa dalla madre, Martina Patti, che ha confessato il delitto dopo aver provato a inscenare un rapimento. Dalle risultanze dell’autopsia sono arrivati dettagli che hanno chiarito meglio l’orario del delitto: l’omicidio della Bambina sarebbe avvenuto dopo più di un’ora dal pasto che aveva consumato a scuola intorno alle 13. La Procura ha richiesto ai medici legali anche l’esame tossicologico per sapere se la piccola sia stata sedata. Sempre venerdì, nel corso dell’interrogatorio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Elena Dal Pozzo è statacon almeno 11, di cui una sola letale. La morte della piccola che avrebbe compiuto 5 anni a luglio “non è stata immediata”, spiegano fonti della procura di. Sono questi i primi risultati dell’autopsia eseguita venerdì sul corpo delladalla, Martina Patti, che ha confessato il delitto dopo aver provato a inscenare un rapimento. Dalle risultanze dell’autopsia sono arrivati dettagli che hanno chiarito meglio l’orario del delitto: l’omicidio dellasarebbe avvenuto dopo più di un’ora dal pasto che aveva consumato a scuola intorno alle 13. La Procura ha richiesto ai medici legali anche l’esame tossicologico per sapere se la piccola sia stata sedata. Sempre venerdì, nel corso dell’interrogatorio di ...

