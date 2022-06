Bagni: ” Al Napoli avevo proposto Kessiè e Perisic per quatto soldi, ADL ha detto no. La gente non è contenta, la società ha messo tutti in vendita” (Di sabato 18 giugno 2022) Salvatore Bagni ha parlato del marcato del Napoli, svelando anche un retroscena che ha come protagonisti Perisic e Kessiè. Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli e oggi operatore di mercato, ai microfoni di Radio Marte ha commentato i movimenti del club di Aurelio De Laurentiis: “La lista dei giocatori che ho proposto al Napoli è stata lunghissima, ma non si sa per quale motivo la società non ha mai preso nessuno. Kessiè è stato l’ultimo che ho proposto a 350 mila euro, ma ci sono stati anche i vari Perisic o Gimenez. Dal Napoli del prossimo anno mi aspetto risposte positive dei giocatori che verranno, se dovessero andare via tutti l’obiettivo ... Leggi su napolipiu (Di sabato 18 giugno 2022) Salvatoreha parlato del marcato del, svelando anche un retroscena che ha come protagonisti. Salvatore, ex calciatore dele oggi operatore di mercato, ai microfoni di Radio Marte ha commentato i movimenti del club di Aurelio De Laurentiis: “La lista dei giocatori che hoalè stata lunghissima, ma non si sa per quale motivo lanon ha mai preso nessuno.è stato l’ultimo che hoa 350 mila euro, ma ci sono stati anche i vario Gimenez. Daldel prossimo anno mi aspetto risposte positive dei giocatori che verranno, se dovessero andare vial’obiettivo ...

