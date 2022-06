Automobilismo, la 1000 Miglia 2022 arriva a Monza (Di sabato 18 giugno 2022) Monza, 18 giu. (Adnkronos) - La 1000 Miglia ha fatto il suo arrivo all'Autodromo Nazionale di Monza per il rush finale. Tra le curve di Lesmo e la Variante Ascari sono state disputate le ultime Prove Cronometrate dell'edizione 2022, il momento clou che potrà confermare o rivoluzionare la classifica prima del definitivo Controllo Orario di Brescia. L'approdo di 1000 Miglia sul Circuito cade in concomitanza con il MiMo, la seconda edizione del Milano Monza Motor Show iniziata il 16 giugno che si concluderà domani. Precedute dal Ferrari Tribute e dalla 1000 Miglia Green, le auto storiche, poi seguite da 1000 Miglia Experience, hanno fatto il loro ingresso sul tracciato originale per le ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022), 18 giu. (Adnkronos) - Laha fatto il suo arrivo all'Autodromo Nazionale diper il rush finale. Tra le curve di Lesmo e la Variante Ascari sono state disputate le ultime Prove Cronometrate dell'edizione, il momento clou che potrà confermare o rivoluzionare la classifica prima del definitivo Controllo Orario di Brescia. L'approdo disul Circuito cade in concomitanza con il MiMo, la seconda edizione del MilanoMotor Show iniziata il 16 giugno che si concluderà domani. Precedute dal Ferrari Tribute e dallaGreen, le auto storiche, poi seguite daExperience, hanno fatto il loro ingresso sul tracciato originale per le ...

