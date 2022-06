Artemis | i moduli abitativi italiani sulla Luna

(Di sabato 18 giugno 2022) L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) collaborerà con la NASA per condurre uno studio preliminare di progettazione deir Surface Multi-Purpose Habitation Module(s) proposti da ASI per il programma. A firmare il presidente ASI Saccoccia e l’Amministratore NASA Nelson.

Pubblicità

infoitscienza : Missione Artemis: base lunare con moduli italiani? - luigi_ambruosi_ : RT @Radio1Rai: ??#Spazio Saranno italiani i primi moduli abitativi della futura base sulla #Luna del programma Artemis. @ASI_spazio e @NASA… - FerdinandoPris2 : RT @Radio1Rai: ??#Spazio Saranno italiani i primi moduli abitativi della futura base sulla #Luna del programma Artemis. @ASI_spazio e @NASA… - puntotweet : Missione Artemis: base lunare con moduli italiani? - Vincent_Cotugno : RT @Radio1Rai: ??#Spazio Saranno italiani i primi moduli abitativi della futura base sulla #Luna del programma Artemis. @ASI_spazio e @NASA… -

... che anticiperà l'intera architettura prevista per il programma. "Questo è un momento ...dei Paesi tradizionalmente impegnati nella collaborazione con la Nasa per la realizzazione dei...... ma è un punto di partenza importante dell'attuazione della volontà di essere un partner importante per" ha commentato Saccoccia, aggiungendo che ipotrebbero raggiungere la superficie ...In base alla roadmap attuale, il ritorno dell’uomo sulla Luna è previsto nel 2025 con la missione Artemis III. Con le future missioni verranno costruiti il Lunar Gateway e appunto la base lunare Un mo ...MeteoWeb. L’Agenzia Spaziale Italiana e la NASA hanno siglato ieri un accordo per una cooperazione bilaterale. L’obiettivo è la realizzazione di uno studio preliminare dedicato alla progettazione di s ...