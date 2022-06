Arte | Innocenzo Odescalchi | un principe alla Fornace del Canova

Pubblicità

Yahoo Eurosport IT

"In fondo non è altro che la vita che si trasforma in- ha proseguitoOdescalchi - E' un mostro, ma affascinante, basta non guardarlo negli occhi. In fondo questa opera voleva anche ......approfondimento sulla moda e sulle usanze dell'epoca grazie alla collaborazione con Fondazione... L'opera, in perfetto stato di conservazione, si colloca tra il Ritratto diX e Las ... Mondiali nuoto Budapest 2022, Italia bronzo nella 4x100 sl (Adnkronos) - Principe e scultore, intellettuale e pittore discendente di papi e cardinali , Innocenzo Odescalchi ha scelto l'arte per esorcizzare fantasmi senza alcun condizionamento ideologico. Ha s ...Nel bicentenario della morte di Antonio Canova l’associazione culturale CANOVA22 dedica allo scultore un omaggio con la personale di Innocenzo Odescalchi. Fino al 30 giugno ...