VIDEO Golf, US Open: gli highlights di un sorprendente primo turno (Di venerdì 17 giugno 2022) Che il percorso fosse molto difficile era noto, ma che questo avrebbe portato ben 5 giocatori fuori dai primi 100 del ranking mondiale nelle prima sei posizioni è decisamente una sorpresa. Adam Hadwin guida la classifica con -4 grazie soprattutto alle prime straordinarie nove buche. Tra gli inseguitori, affiancato a nomi semi sconosciuti come quelli di David Lingmerth o MJ Daffue c’è anche quello di Rory McIlroy, ancora caldissimo dopo il successo in Canada. Tantissimi i grandi protagonisti che rimangono nella contesa per la vittoria finale di quello che si appresta ad essere uno spettacolare US Open. Andiamo a rivivere le emozioni del primo giorno del terzo Major stagionale: VIDEO: GLI highlights DEL primo ROUND DELLO US Open 2022 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Che il percorso fosse molto difficile era noto, ma che questo avrebbe portato ben 5 giocatori fuori dai primi 100 del ranking mondiale nelle prima sei posizioni è decisamente una sorpresa. Adam Hadwin guida la classifica con -4 grazie soprattutto alle prime straordinarie nove buche. Tra gli inseguitori, affiancato a nomi semi sconosciuti come quelli di David Lingmerth o MJ Daffue c’è anche quello di Rory McIlroy, ancora caldissimo dopo il successo in Canada. Tantissimi i grandi protagonisti che rimangono nella contesa per la vittoria finale di quello che si appresta ad essere uno spettacolare US. Andiamo a rivivere le emozioni delgiorno del terzo Major stagionale:: GLIDELROUND DELLO US2022 Foto: LaPresse

Pubblicità

DaniloFrattari : RT @giovaeffe: Grass is for golf via pallettari (prendila Rafa) - stevenzhangout : RT @giovaeffe: Grass is for golf via pallettari (prendila Rafa) - Piccio971 : RT @giovaeffe: Grass is for golf via pallettari (prendila Rafa) - Aderix3 : RT @giovaeffe: Grass is for golf via pallettari (prendila Rafa) - _ElPrincipe22 : RT @giovaeffe: Grass is for golf via pallettari (prendila Rafa) -