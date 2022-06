Verona | ufficiale il riscatto di Simeone dal Cagliari

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’Hellasha ufficializzato ildaldi Giovanni, che diventa quindi a titolo definitivo un giocatore del club scaligero. L’attaccante ha sottoscritto un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2026, al termine di una stagione che lo ha visto assoluto protagonista del campionato di Serie A e dei risultati sorprendenti del. Il “Cholito” infatti ha chiuso con 17 gol in campionato e 6 assist, firmando la sua miglior stagione da quando è arrivato in Italia. Un rendimento che gli è valso anche il titolo di MVP del mese di ottobre per la Lega Serie A. L’ANNUNCIODELSportFace.