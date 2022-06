Pubblicità

corriereadriatico.it

Per informazione citofonare a Michele Guerra ,di Federico Pizzarotti. Così, dopo il voto ... L'uno - due alla leadership del Carroccioquasi per oscurare i buoni risultati conseguiti ...Dopo la clamorosa esclusione dalle liste elettorali del candidato Luca Bellotto,del ...quindi l'era del sindaco Szumski : il suo appello all'astensionismo non è stato ascoltato. Santa ... Un delfino finisce contro gli scogli, il ritrovamento al Passetto: la carcassa recuperata dai vigili del fuoco ANCONA – I vigili del fuoco hanno recuperato questa mattina al Passetto la carcassa di un delfino che era finita contro gli scogli. A segnalare la presenza del cetaceo sono stati ...Si allunga la lista delle società alla ricerca di un allenatore che mettono al centro delle loro attenzioni il nome di Alberto Colombo, tecnico.