Uccise a coltellate l'ex compagno di scuola: Mattia Rossetti condannato a 20 anni (Di venerdì 17 giugno 2022) Venti anni di carcere più 5 anni in Rems (struttura sanitaria per l'esecuzione di una misura di sicurezza) per la pericolosità sociale. È questa la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'assise di Ancona... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 giugno 2022) Ventidi carcere più 5in Rems (struttura sanitaria per l'esecuzione di una misura di sicurezza) per la pericolosità sociale. È questa la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'assise di Ancona...

Pubblicità

infoitinterno : Uccise la madre adottiva a coltellate: il giudice manda il 17enne in un carcere minorile - AndreaIbba16 : RT @ilmessaggeroit: Uccise l'ex compagno di scuola a coltellate, Mattia Rossetti condannato a 20 anni. «Mi prendeva in giro» - ilmessaggeroit : Uccise l'ex compagno di scuola a coltellate, Mattia Rossetti condannato a 20 anni. «Mi prendeva in giro» - NapoliToday : #Cronaca Uccise la madre adottiva a coltellate: il giudice manda il 17enne in un carcere minorile… - YouTvrs : Uccise a coltellate ex compagno di scuola: Mattia Rossetti condannato a 20 anni di carcere -… -