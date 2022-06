The Black Phone, il thriller horror che non ti aspetti (Di venerdì 17 giugno 2022) È una gradevole sorpresa, The Black Phone, nel panorama dei film horror contemporanei e degli adattamenti cinematografici. In sala dal 23 giugno 2022, la pellicola punta in partenza sulla ritrovata collaborazione tra Scott Derrickson e Ethan Hawke, rispettivamente regista e attore di quel piccolo gioiello che fu Sinister. Dieci anni dopo, il duo torna insieme in un nuovo film, un thriller con qualche eco soprannaturale che, tuttavia, propone Ethan Hawke nel ruolo del cattivo, un ribaltamento notevole rispetto a quello che fu Sinister. Proprio come è nel suo stile – e quindi, come ha fatto anche per altre sue opere come Hellraiser 5: Inferno (2000), The Exorcism of Emily Rose (2005), Sinister (2012), Liberaci dal male (2014) e Doctor Strange (2016) – Scott Derrickson si è sdoppiato anche per The Black ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 17 giugno 2022) È una gradevole sorpresa, The, nel panorama dei filmcontemporanei e degli adattamenti cinematografici. In sala dal 23 giugno 2022, la pellicola punta in partenza sulla ritrovata collaborazione tra Scott Derrickson e Ethan Hawke, rispettivamente regista e attore di quel piccolo gioiello che fu Sinister. Dieci anni dopo, il duo torna insieme in un nuovo film, uncon qualche eco soprannaturale che, tuttavia, propone Ethan Hawke nel ruolo del cattivo, un ribaltamento notevole rispetto a quello che fu Sinister. Proprio come è nel suo stile – e quindi, come ha fatto anche per altre sue opere come Hellraiser 5: Inferno (2000), The Exorcism of Emily Rose (2005), Sinister (2012), Liberaci dal male (2014) e Doctor Strange (2016) – Scott Derrickson si è sdoppiato anche per The...

