Tg1, Giorgino D'Aquino e Chimenti rimossi dal telegiornale delle 20: cos'è successo in Rai (Di venerdì 17 giugno 2022) e quali sono i motivi dell'allontanamento dei tre conduttori? Tg1, Giorgino D'Aquino e Chimenti rimossi dal telegiornale delle 20 Sulla base delle indiscrezioni sinora diffuse, la direttrice Monica Maggioni avrebbe deciso di rimuovere dall'edizione serale del Tg1 i giornalisti Francesco Giorgino, Emma D'Aquino e Laura Chimenti. I tre volti del telegiornale delle ore 20:00 in onda sulla prima rete Rai, infatti, sarebbero stati spostati all'edizione delle 13:30 dopo aver rifiutato di essere assegnati alla rassegna stampa delle 06:30 del mattino, coordinata da Mario Prignano. La richiesta di essere spostati al telegiornale del mattino è ...

