TG1 | GIORGIA CARDINALETTI AL POSTO DI FRANCESCO GIORGINO MA I PROBLEMI SONO ALTRI

(Di venerdì 17 giugno 2022) Nelle giornate convulse del Tg1, arrivano le prime decisioni. Una si è già vista questa mattina con il Tg1 delle 8 che è tornato alla consueta durata di 30 minuti, in sovrapposizione oraria con il concorrente Tg5 che da settimane è leader. L’edizione mattutina era stata ridotta a 20 minuti, lasciando un vantaggio oggettivo al tg di Clemente Mimun. Monica Maggioni ha ripristinato la durata originaria. Seconda e più importante decisione, anche se occorre sottolineare che il telegiornale non lo fanno i volti ma le notizie e l’impaginazione, riguarda il Tg1 delle 20, l’edizione più seguita. Da lunedì, come anticipa Dagospia, toccherà aprendere ildi, che mantiene per ora la vicedirezione e forse condurrà l’edizione delle 13.30 a rotazione. Altre novità ...

Lunedì prossimo saràCardinaletti a condurre ildelle 20. Per le altre due sostituzioni bisogna attendere un po': a rompere il ghiaccio sarà la trentacinquenne nota al pubblico sportivo ...In Rai dal 2012, da lunedì 20 giugno al timone dell'edizione delle ...Al Tg1 di Monica Maggioni si cambia, volti, conduzioni, impaginazione, programmi, edizioni. Vediamo come stanno le cose ...Ama la musica e suona di tanto in tanto la batteria' Giorgino è nato ad Andria l'8 agosto del 1967, sotto il segno del Leone. È nel contesto universitario che Francesco Giorgino capisce una volta per ...