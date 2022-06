Stop quarantena per i positivi. Ma al governo litigano (Di venerdì 17 giugno 2022) È bastato ventilare l’ipotesi di “liberare” dall’isolamento domiciliare i positivi al coronavirus che subito s’è scatenato il patatrac. A lanciare in campo l’idea di abolire la norma è stato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, il quale normalmente anticipa ciò che il ministero a breve sta o vuole attuare. Ma la sua proposta ha sollevato in poche ore un tale polverone di polemiche e prese di posizione che alla fine anche all’interno dello stesso governo, e dello stesso ministero, sono arrivati a litigare: Cosa favorevole all’addio, Pierpaolo Sileri nettamente contrario. “Credo che siamo molto vicini a questo traguardo, cioè lo Stop all’isolamento domiciliare per i positivi”, ha detto ieri Costa. “D’altronde l’obiettivo è quello della convivenza con il virus e se parliamo di convivenza non possiamo che ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 17 giugno 2022) È bastato ventilare l’ipotesi di “liberare” dall’isolamento domiciliare ial coronavirus che subito s’è scatenato il patatrac. A lanciare in campo l’idea di abolire la norma è stato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, il quale normalmente anticipa ciò che il ministero a breve sta o vuole attuare. Ma la sua proposta ha sollevato in poche ore un tale polverone di polemiche e prese di posizione che alla fine anche all’interno dello stesso, e dello stesso ministero, sono arrivati a litigare: Cosa favorevole all’addio, Pierpaolo Sileri nettamente contrario. “Credo che siamo molto vicini a questo traguardo, cioè loall’isolamento domiciliare per i”, ha detto ieri Costa. “D’altronde l’obiettivo è quello della convivenza con il virus e se parliamo di convivenza non possiamo che ...

