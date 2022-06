Scuola: Bianchi, “2,1 miliardi per trasformare 100mila classi” (Di venerdì 17 giugno 2022) BARI – “Oggi annunciamo 2,1 miliardi per trasformare 100mila classi sulle 300mila che abbiamo e renderle, quindi, strumentate come queste. Sto parlando da 0 a 18 anni”. E’ quanto ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, visitando a Bari l’Its Apulia Digital Maker, dove ha constatato l’elevato livello di tecnologie presenti nelle aule. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 giugno 2022) BARI – “Oggi annunciamo 2,1persulle 300mila che abbiamo e renderle, quindi, strumentate come queste. Sto parlando da 0 a 18 anni”. E’ quanto ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Patrizio, visitando a Bari l’Its Apulia Digital Maker, dove ha constatato l’elevato livello di tecnologie presenti nelle aule. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

NicolaPorro : #Mascherine a #scuola, regole da non credere. E sentite un po' cosa ha risposto il ministro #Bianchi ???? - cipina1966 : RT @avantibionda: L’hanno allontanata dal suo lavoro e umiliata come persona. L’assessora #donazzan, che ne ha distrutto la vita, se ne dic… - AnsaPuglia : Scuola: Bianchi, 2,1 miliardi per trasformare 100mila classi. Per aumentare il livello tecnologico delle aule #ANSA - ciro_1794 : RT @avantibionda: L’hanno allontanata dal suo lavoro e umiliata come persona. L’assessora #donazzan, che ne ha distrutto la vita, se ne dic… - RosannaMarani : RT @avantibionda: L’hanno allontanata dal suo lavoro e umiliata come persona. L’assessora #donazzan, che ne ha distrutto la vita, se ne dic… -