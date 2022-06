Roberta Calandra presenta ‘L’eredità di Anna Freud’

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 giugno 2022) Abbiamo raggiunto, pregiata scrittrice con una versatilità rara, autrice, drammaturga, sceneggiatrice Rai, per parlare di uno dei suoi libri più significativi e intensi “L’eredità diFreud”, Editore Controluce (Nardò) per la Collana Riflessi. Dalla sua preziosa penna prendono forma spettacoli teatrali. Un mondo ricco di parole, per la scrittrice, un rinascere sempre: le parole sono importanti elo sa, utilizza un tratteggio emozionale intenso, diretto al cuore, parlando all’anima. Questo libro offre la narrazione di tre donne con un passato difficile, pieno di cose non dette, di tanti non-detti. Una casa imponente, un percorso di conoscenza reciproco, profondo, non senza conflitti. Un percorso che offrirà – come ci racconta la stessa autrice durante l’intervista – ...