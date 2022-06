Protagonista in Serie B, il bomber Brunori lancia un messaggio alla Juve: “Sono pronto a farlo!” (Di venerdì 17 giugno 2022) 29 gol, promozione in Serie B, matrimonio e viaggio di nozze a New York. Ad inizio stagione sarebbe stato difficile pensare ad un’annata migliore per Matteo Brunori. Tuttavia continua ad esserci un tarlo nella sua testa, un tarlo vestito da Vecchia Signora. Così Brunori, attaccante più prolifico in Italia nei campionati professionistici, si è raccontato a Tuttosport: “Talmente tante emozioni che fatico a concentrarmi sulla luna di miele con la mia Dalila. Mi viene difficile non pensare alla super stagione col Palermo“. Una stagione fantastica arrivata anche grazie alla guida di Baldini: “Mi disse che avrei segnato 30 gol. Non ha sbagliato di tanto. Con lui si segna tanto, poi è una persona vera.” vlahovic Juve BrunoriLa Juve è in cerca di un vice ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022) 29 gol, promozione inB, matrimonio e viaggio di nozze a New York. Ad inizio stagione sarebbe stato difficile pensare ad un’annata migliore per Matteo. Tuttavia continua ad esserci un tarlo nella sua testa, un tarlo vestito da Vecchia Signora. Così, attaccante più prolifico in Italia nei campionati professionistici, si è raccontato a Tuttosport: “Talmente tante emozioni che fatico a concentrarmi sulla luna di miele con la mia Dalila. Mi viene difficile non pensaresuper stagione col Palermo“. Una stagione fantastica arrivata anche grazieguida di Baldini: “Mi disse che avrei segnato 30 gol. Non ha sbagliato di tanto. Con lui si segna tanto, poi è una persona vera.” vlahovicLaè in cerca di un vice ...

