Procuratore Ucraina: 322 bambini uccisi da inizio invasione russa (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono 322 i bambini uccisi dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina e oltre 581 quelli rimasti feriti negli scontri, secondo l'ultimo aggiornamento dell'Ufficio del Procuratore generale ucraino ...

