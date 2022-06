Padova | Kirwan | “In tre giorni perso Serie B e Mondiale Fa malissimo”

Pubblicità

Padova, Kirwan: "In tre giorni ho perso serie B e Mondiali'

Scorrendo le carriere di tutti i protagonisti, nelhanno già vinto i playoff in 7. L'... poi ci sono Umberto Germano (C - B Pro Vercelli 2011/12), Niko(C - B Reggiana 2019/20, ma sarà ...QuiAl di là dell'infortunato Busellato, dell'indisponibilee dello squalificato Ajeti, i patavini avranno la rosa al completo. Oddo, che durante la settimana si è mostrato convinto che ...Così il laterale del Padova e della Nuova Zelanda, Niko Kirwan, a meno di una settimana dalla disfatta dei biancoscudati al "Renzo Barbera" che ha sancito la promozione del Palermo in cadetteria. Il ...Ecco il messaggio su Instagram di Niko Kirwan, terzino neo-zelandese del Padova dopo la mancata qualificazione ai mondiali ...