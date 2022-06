Nuoto paralimpico | Mondiali 2022 | Simone Barlaam ancora maestoso in un’Italia da pioggia di medaglie

Pubblicità

Napoli . Il tanto desiderato podio è arrivato. Vincenzo Boni ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 stile libero S3 mettendo il suo sigillo sul Mondiale diin corso di svolgimento a Funchal sull'isola di Madeira in Portogallo. Il nuotatore del Caravaggio Sporting Village di Napoli e delle Fiamme Oro ha chiuso la sua gara in 3'34''16 ...... si cimenterà in differenti discipline: dalla marcia alla corsa, dalal tennis tavolo, dall'... realizzato da ANED Onlus con il sostegno del Comitato Italiano. Il motto ANED è "il ...Nuoto paralimpico, Mondiali 2022: Simone Barlaam conquista la quarta medaglia d'oro con record del mondo in Portogallo ...Poker di ori e poker di record per Simone Barlaam ai Mondiali di nuoto paralimpico in corso in Portogallo. (ANSA) ...