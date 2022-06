MotoGP | Ducati competitiva anche al Sachsenring | aumentano i rimpianti guardando alla classifica

(Di venerdì 17 giugno 2022) È unaimpressionante quella vista quest’oggi al, circuito storicamente ostico per le moto di Borgo Panigale. Invece, al termine della prima giornata di prove libere, sembra quasi di assistere a un monomarca! Non fosse per Aleix Espargarò, autore del quarto tempo, le Desmosedici avrebbero monopolizzato le prime cinque posizioni! La, difatti, parla chiaro. Francesco Bagnaia 1°, Luca Marini 2°, Jack Miller 3°, Johann Zarco 5°, Jorge Martin 6° e Fabio Di Giannantonio 9°! È evidente come la GP22 stia finalmente mostrando tutto il proprio potenziale. Dopo un inizio di anno molto complicato, durante il quale la nuova versione della Desmosedici era menodi quella rodata e affinata del 2021, il processo di maturazione e sviluppo ha consentitoal modello più ...

Pubblicità

sportmediaset : Bagnaia superstar: miglior tempo in FP2 e record del Sachsenring #MotoGP - FranckyHawk29 : RT @DLenz96: BAGNAIA DA RECORD! 1.20.018 e rotto il record di Marquez del 2019. Giro strepitoso anche di Marini e Miller che chiudono una… - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Sachsenring 2022 LIVE: super Ducati. Bagnaia precede Marini! Risultati prove libere - infoitsport : MotoGp: Ducati avanti anche nelle libere 2 in Germania, Bagnaia precede Marini e Miller - MotorcycleSp : Francesco Bagnaia ha fatto la storia questo pomeriggio nella seconda prova libera del GP di Germania... #MotoGP… -

MotoGP

... in Sassonia , decimo appuntamento del Mondiale2022. Questa volta è Pecco Bagnaia a prendersi il miglior crono, con Marini secondo e Miller ora terzo. Ben cinquenelle prime sei ...Dominionelle prove libere del venerdì al Sachsenring: tempo record per Bagnaia (1:20.018) davanti a ... Latorna in pista sabato alle 9:50 con le FP3. La gara in Germania è in diretta ... Doppietta Ducati nella FP1, mentre la curva 1 miete vittime Torna il World Ducati Week con l’undicesima edizione dell’appuntamento annuale dedicato a tutti gli appassionati di moto, per un weekend di emozioni, passione e divertimento, in programma dal 22 al 24 ...Sachsenring, 17 giu. -(Adnkronos) – Tripletta Ducati nelle seconde libere della classe MotoGp del Gp di Germania al Sachsenring. Il più veloce è Francesco ‘Pecco’ Bagnaia in 1’20018 davanti a Luca ...