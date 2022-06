“Modern Family” | la rivelazione di uno dei protagonisti

(Di venerdì 17 giugno 2022) Si parla di un possibile spin off, acclamata serie tv, disponibile in Italia su Netflix e composta da 11 stagioni, potrebbe tornare. Non si parla di un semplice rumors, ma di una news confermata da uno dei, ovvero Jesse Tyler Ferguson, interprete di Mitchell Pritchett. In una intervista a Entertainment Tonight l’attore, che ha da poco vinto il suo primo Tony Award, ha svelato un retroscena., le parole di Jesse Tyler Ferguson Ci sarebbe già pronto uno spin off diche con ironia ha raccontato per anni le vicende della famiglia Pritchett-Dunphy. “Il copione c’è – ha spiegato – ed è anche molto buono. Quindi, chi lo sa? Se qualcuno vorrà produrlo, magari…”. Insomma il materiale ci sarebbe ma mancherebbe chi sarebbe ...

Crystal torna in tv a distanza di quattro anni dalla sua ultima apparizione sul piccolo schermo, quando partecipò ad un episodio della celebre sit - com. Ora è pronto a tornare in un ... 20 cose che ho pensato dopo aver rivisto il pilot di Modern Family a distanza di 13 anni Modern Family, acclamata serie tv, disponibile in Italia su Netflix e composta da 11 stagioni, potrebbe tornare.Non si parla ...