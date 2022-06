Maxi incidente sulla A1: schianto tra tir e auto, morte due ragazze. Quattro feriti in gravi condizioni (Di venerdì 17 giugno 2022) Due ragazze sono morte nell’incidente avvenuto oggi, 17 giugno, sulla carreggiata Nord dell’autostrada A1 tra le uscite di Fabro e Chiusi, all’altezza del chilometro 414. Il tratto è attualmente chiuso al traffico e si contano almeno 7 chilometri di code. Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre tir e cinque auto. Secondo le prime informazioni le persone rimaste ferite nello scontro sono 7 o 8, di cui 4 in gravi condizioni. Due uomini di 38 e 42 anni sono stati trasportati in codice rosso dall’elicottero del 118 all’ospedale Le Scotte di Siena, riportando fratture multiple, mentre altre due persone coinvolte nell’incidente sono state portate via in codice rosso dalle ambulanze. Le cause ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) Duesononell’avvenuto oggi, 17 giugno,carreggiata Nord dell’strada A1 tra le uscite di Fabro e Chiusi, all’altezza del chilometro 414. Il tratto è attualmente chiuso al traffico e si contano almeno 7 chilometri di code. Nell’sono rimasti coinvolti tre tir e cinque. Secondo le prime informazioni le persone rimaste ferite nello scontro sono 7 o 8, di cui 4 in. Due uomini di 38 e 42 anni sono stati trasportati in codice rosso dall’elicottero del 118 all’ospedale Le Scotte di Siena, riportando fratture multiple, mentre altre due persone coinvolte nell’sono state portate via in codice rosso dalle ambulanze. Le cause ...

