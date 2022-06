LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: bene Vedeneeva e Aghamirova. Attesa per Raffaeli e Baldassarri (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.31: La armena Poghosyan si ferma a 22.000 punti nel nastro 9.28: Altro ottimo punteggio per l’azera Jalilova alle clavette: 30.450, terzo posto individuale e può risalire la china nell’All Around 9.25: La armena Sargsyan totalizza 22.050 al nastro 9,22; Grande punteggio per la azera Aghamirova, ottava nell’All Around, alle clavette: 31.200 e secondo posto provvisorio nella specialità 9.18 La ceca Gaia Garoffolo totalizza 25.000 punti al nastro 9.15: Punteggio di 23.000 per la moldava Sargu alle clavette 9.14: La slovacca Zatkova totalizza 25.150 al nastro 9.12: Subito un grande punteggio per la slovena Vedeneeva alle clavette: 31.750 che vale la finale nella specialità e un balzo avanti ulteriore in classifica dell’All Around dove la slovena era quinta ieri 9.06: La slovacca ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.31: La armena Poghosyan si ferma a 22.000 punti nel nastro 9.28: Altro ottimo punteggio per l’azera Jalilova alle clavette: 30.450, terzo posto individuale e può risalire la china nell’All Around 9.25: La armena Sargsyan totalizza 22.050 al nastro 9,22; Grande punteggio per la azera, ottava nell’All Around, alle clavette: 31.200 e secondo posto provvisorio nella specialità 9.18 La ceca Gaia Garoffolo totalizza 25.000 punti al nastro 9.15: Punteggio di 23.000 per la moldava Sargu alle clavette 9.14: La slovacca Zatkova totalizza 25.150 al nastro 9.12: Subito un grande punteggio per la slovenaalle clavette: 31.750 che vale la finale nella specialità e un balzo avanti ulteriore in classifica dell’All Around dove la slovena era quinta ieri 9.06: La slovacca ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli parte al comando Baldassarri per la rimonta -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri iniziano l’avventura continent… - TAEMNlE : sei una cogliona di merda — alle medie ho preso una nota perché il mio prof di ginnastica voleva per forza sapere c… - GinRitmica : Per seguire le Junior in diretta - FVLMINE : Ma solo io vado ai concerti in jeans/pantalone scuro in genere, maglietta, scarpe da ginnastica? ?? Non capisco i… —… -