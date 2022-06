Juve, Morata si allontana (Di venerdì 17 giugno 2022) Non c'è ancora accordo tra la Juventus e l'Atletico Madrid per Alvaro Morata. La situazione che ruota attorno al 29enne attaccante spagnolo è ancora tutta da definire: al momento il giocatore farà ritorno a Madrid e... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 giugno 2022) Non c'è ancora accordo tra lantus e l'Atletico Madrid per Alvaro. La situazione che ruota attorno al 29enne attaccante spagnolo è ancora tutta da definire: al momento il giocatore farà ritorno a Madrid e...

Pubblicità

romeoagresti : La trattativa tra la #Juve e l’#Atleti per #Morata resta molto complicata: ad oggi, rispetto agli ultimi contatti,… - romeoagresti : ?? Aria d’addio (bis) tra la #Juve e #Morata? ?? La mossa dei bianconeri per #Fagioli ???? #DiMaria: quando arriverà la… - Gazzetta_it : Juve-Atletico, incontro per Morata: offerti Kean, Rabiot o Zakaria - Frances47805166 : @cabezon29 @Swaffle_7 chi ama la juve sostiene il proprio allenatore, a qualsiasi costo, qui c’è chi insulta morata… - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: (TS) 'Oggi è la giornata dei riscatti, in casa Juve: si a Chiesa, no a Morata. Curiosità per Demiral e Mandragora'? http… -