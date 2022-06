In estate Android Auto cambierà in tutto e per tutto: le novità (Di venerdì 17 giugno 2022) Android Auto, l’app per smartphone molto popolare di Google per l’interfaccia Android dei sistemi di infotainment delle Auto, includerà presto alcune innovazioni e modifiche. Molte di queste saranno probabilmente implementato principalmente nella prossima estate per garantire il miglior periodo per viaggiare. Di solito, il colosso di Mountain View non fornisce una data fissa per i grandi cambiamenti, ma annuncia solo periodi di tempo approssimativi. Andiamo a vedere insieme quali sono le novità prossime a giungere a bordo della piattaforma. Il restyling di Android Auto si chiama Coolwalk e, dopo una lunghissima attesa, verrà rilasciato la prossima estate. Era stato annunciato per diverso tempo e quest’anno finalmente è giunto ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 giugno 2022), l’app per smartphone molto popolare di Google per l’interfacciadei sistemi di infotainment delle, includerà presto alcune innovazioni e modifiche. Molte di queste saranno probabilmente implementato principalmente nella prossimaper garantire il miglior periodo per viaggiare. Di solito, il colosso di Mountain View non fornisce una data fissa per i grandi cambiamenti, ma annuncia solo periodi di tempo approssimativi. Andiamo a vedere insieme quali sono leprossime a giungere a bordo della piattaforma. Il restyling disi chiama Coolwalk e, dopo una lunghissima attesa, verrà rilasciato la prossima. Era stato annunciato per diverso tempo e quest’anno finalmente è giunto ...

