Guerra in Ucraina, la situazione umanitaria resta estremamente allarmante (Di venerdì 17 giugno 2022) La Guerra in Ucraina continua ormai da 114 giorni e le armi non sembrano volersi fermare. Considerando morti e feriti, secondo l'Onu, le vittime civili nel paese avrebbero superato i 10mila. Guerra in Ucraina, secondo l'Onu le vittime civili nel paese avrebbero superato i 10 mila L'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR), infatti, ha fatto sapere che dal 24 febbraio alla mezzanotte del 15 giugno sono state registrate 10.046 vittime civili nel Paese, di cui 4.481 morti e 5.565 feriti. Tra le persone uccise anche 119 ragazze, 125 ragazzi e 40 bambini. L'Onu, però, ritiene che le cifre effettive siano "considerevolmente più elevate", poiché "la ricezione di informazioni da alcuni luoghi in cui sono in corso intense ostilità è stata ritardata e molti rapporti sono ancora in attesa di ...

