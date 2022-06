Golden State campioni Nba 2021/2022, Curry: “Titolo diverso dagli altri” (Di venerdì 17 giugno 2022) “Ho avuto la fortuna e l’occasione di essere di nuovo qui. Ho sempre saputo che alla fine di tutto, l’unica cosa che conta è quello che facciamo in campo”. L’Mvp delle Finals di Nba 2021/2022, Stephen Curry, commenta così il trionfo dei Golden State Warriors contro i Boston Celtics. “Tre anni fa eravamo la peggior squadra NBA? Sappiamo quanto è lunga la strada per arrivare al Titolo – ha aggiunto -. Abbiamo affrontato tante grandi squadre, tutte le persone presenti su questo palco hanno recitato la loro parte per arrivare fino a qui – dal front office alla proprietà – e adesso mi ritrovo qui con due trofei e per me fa tutta la differenza del mondo. Abbiamo lavorato 12 anni per arrivare a questo livello di consapevolezza, abbiamo creato il giusto mix e soprattutto, quando sei alle ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) “Ho avuto la fortuna e l’occasione di essere di nuovo qui. Ho sempre saputo che alla fine di tutto, l’unica cosa che conta è quello che facciamo in campo”. L’Mvp delle Finals di Nba, Stephen, commenta così il trionfo deiWarriors contro i Boston Celtics. “Tre anni fa eravamo la peggior squadra NBA? Sappiamo quanto è lunga la strada per arrivare al– ha aggiunto -. Abbiamo affrontato tante grandi squadre, tutte le persone presenti su questo palco hanno recitato la loro parte per arrivare fino a qui – dal front office alla proprietà – e adesso mi ritrovo qui con due trofei e per me fa tutta la differenza del mondo. Abbiamo lavorato 12 anni per arrivare a questo livello di consapevolezza, abbiamo creato il giusto mix e soprattutto, quando sei alle ...

