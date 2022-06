Ex corteggiatrice di Uomini e Donne in gara per Miss Mondo Italia 2022 (Di venerdì 17 giugno 2022) Nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne candidata alla finale di Miss Mondo Italia 2022. Ecco di chi si tratta Manca poco alla finale Nazionale di Miss Mondo Italia, la prestigiosa competizione – capitanata da Antonio e Danilo Marzano e da Rosaria De Simone – che il prossimo 18 Giugno 2022 presso il Teatro delle Feste di Villa dei Fiori Eventi di Gallipoli incoronerà colei che rappresenterà la bellezza tricolore nel Mondo. Tra le 25 bellissime finaliste, un nome non è nuovo ai media e ai social network. Si tratta di Vanessa Spoto, la corteggiatrice scelta da Massimiliano Morricone a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Nota exdicandidata alla finale di. Ecco di chi si tratta Manca poco alla finale Nazionale di, la prestigiosa competizione – capitanata da Antonio e Danilo Marzano e da Rosaria De Simone – che il prossimo 18 Giugnopresso il Teatro delle Feste di Villa dei Fiori Eventi di Gallipoli incoronerà colei che rappresenterà la bellezza tricolore nel. Tra le 25 bellissime finaliste, un nome non è nuovo ai media e ai social network. Si tratta di Vanessa Spoto, lascelta da Massimiliano Morricone a, il dating show condotto da Maria De ...

