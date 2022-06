Così Cina e India aiutano la Russia (e imboccano una via opposta all’Occidente) (Di venerdì 17 giugno 2022) India e Cina aumentano gli acquisti di energie fossili dalla Russia, neutralizzando gran parte delle sanzioni. E mentre l’Occidente scommette sulle rinnovabili (e non riesce per questo a risultare convincente quando chiede a nuovi partner di alzare la produzione di gas e petrolio) l’Oriente punta a transizioni ben più lunghe - e senza «buchi» Leggi su corriere (Di venerdì 17 giugno 2022)aumentano gli acquisti di energie fossili dalla, neutralizzando gran parte delle sanzioni. E mentre l’Occidente scommette sulle rinnovabili (e non riesce per questo a risultare convincente quando chiede a nuovi partner di alzare la produzione di gas e petrolio) l’Oriente punta a transizioni ben più lunghe - e senza «buchi»

