Canottaggio | prime finali di Coppa del Mondo con le barche azzurre

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 17 giugno 2022) Al termine delle preliminary race di oggi di, le gare per l’assegnazione delle corsie, le cinquepartecipanti alladeldi Poznan (Polonia) disputeranno lenelle categorie pararowing., tre equipaggi italiani per ladelA scendere in acqua domani saranno i due singoli azzurri PR2 di Daniele Stefanoni e Gianfilippo Mirabile, oggi rispettivamente secondo e terzo, il due senza PR3 femminile (Ludovica Tramontin, Greta Elizabeth Muti) e maschile (Tommaso Schettino, Luca Conti) oggi, rispettivamente primo e terzo. Nelledi domenica gareggeranno, invece, il singolo PR1 di Giacomo Perini, che ha vinto e fissato il nuovo record del...