Arsenal | colpo Fabio Vieira! Le cifre dell'affare

house_gunners : ??MARQUINHOS È UN NUOVO GIOCATORE DELL'ARSENAL? Un colpo da €3,50M. Ala destra molto interessante. #Marquinhos… - PremierShowIT : ??? L'Arsenal invece mette a segno il primo colpo estivo e si assicura il giovane centrocampista portoghese Fabio Vi… - ScoutismoRN : Che colpo ha fatto l'Arsenal con Fabio Vieira, madre mia... - Nickgarzy96 : Outta nowhere l'Arsenal piazza il secondo colpo del calciomercato e va a prendere per quasi 35mln Fabio Vieira, a g… - zazoomblog : Arsenal: colpo Fabio Vieira ecco quanto incassa il Porto - #Arsenal: #colpo #Fabio #Vieira -

Il belga, che arriva a parametro zero dal Liverpool, è l primoper il nuovo Milan di Gerry ... Il Porto ha comunicato di avere raggiunto un accordo con l'per la cessione a titolo ...Il calciomercato del Milan è alla vigilia di un'accelerata, ma il primoufficiale è in arrivo. Parliamo di Divock Origi , prenotato a costo zero dopo la scadenza di ...Napoli news/in ...Colpo Arsenal, accordo chiuso per il giovane centrocampista portoghese Fabio Vieira, lo scorso anno messosi in mostra nel Porto ...Il Milan perde l'occasione e rinuncia a Fabio Vieira che si trasferisce dal Porto all'Arsenal: affare in chiusura ...