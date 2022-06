Ambasciata di Spagna al Vaticano, celebrazioni per i 400 anni (Di venerdì 17 giugno 2022) Un apparato «effimero» ad animare una parte della facciata, strizzando l’occhio a un’antica tradizione, molto romana, che dal Barocco giunse almeno fino a tutto il XIX secolo. Con questo intervento — simbolico, ma in grado di attirare l’attenzione del numeroso pubblico dei passanti — il Palazzo di Spagna celebra il IV Centenario della sede dell’Ambasciata presso la Santa Sede, la delegazione diplomatica più antica al mondo. A svelare la mattina del 7 giugno l’intervento d’artista, firmato da Roberto Lucifero, l’ambasciatrice Isabel Celaá: «Un’iniziativa che ha suscitato grande curiosità — ha detto — e un divertimento di cui avevamo bisogno, visto le tragedie che stiamo attraversando». Edoardo Sassi per il Corriere della Sera annuncia questa notizia dagli annali della storia : Balli, canti ed esibizioni di performer hanno preceduto l’inaugurazione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 giugno 2022) Un apparato «effimero» ad animare una parte della facciata, strizzando l’occhio a un’antica tradizione, molto romana, che dal Barocco giunse almeno fino a tutto il XIX secolo. Con questo intervento — simbolico, ma in grado di attirare l’attenzione del numeroso pubblico dei passanti — il Palazzo dicelebra il IV Centenario della sede dell’presso la Santa Sede, la delegazione diplomatica più antica al mondo. A svelare la mattina del 7 giugno l’intervento d’artista, firmato da Roberto Lucifero, l’ambasciatrice Isabel Celaá: «Un’iniziativa che ha suscitato grande curiosità — ha detto — e un divertimento di cui avevamo bisogno, visto le tragedie che stiamo attraversando». Edoardo Sassi per il Corriere della Sera annuncia questa notizia dagli annali della storia : Balli, canti ed esibizioni di performer hanno preceduto l’inaugurazione ...

Pubblicità

BafileMauro : RT @ITAMadrid_: La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia in un evento organizzato dall'Ambasciata italiana in Spagna - e da #ITAMadrid,… - voceditalia : RT @ITAMadrid_: La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia in un evento organizzato dall'Ambasciata italiana in Spagna - e da #ITAMadrid,… - FicSpain : RT @ITAMadrid_: La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia in un evento organizzato dall'Ambasciata italiana in Spagna - e da #ITAMadrid,… - ippoanto1962 : RT @ITAMadrid_: La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia in un evento organizzato dall'Ambasciata italiana in Spagna - e da #ITAMadrid,… - ItalyinSPA : RT @ITAMadrid_: La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia in un evento organizzato dall'Ambasciata italiana in Spagna - e da #ITAMadrid,… -